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Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine 'Çirkinler'den 'bombalı' tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz"

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, kamuoyunda “Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, kamuoyunda “Çirkinler” olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çete üyelerinin Zen Pırlanta sahiplerine, söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi.

Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine 'Çirkinler'den 'bombalı' tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz"
Mustafa Fidan

“Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri” olarak bilinen yapılanmalara yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Çirkinler adıyla bilinen suç örgütü üyelerinin Zen Pırlanta sahiplerine, söz konusu suç örgütü adına yurt dışı menşeli telefon numaraları üzerinden yağma amacıyla tehdit içerikli mesajlar gönderildiği belirlendi.

Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine Çirkinler den bombalı tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz" 1

'ÇİRKİNLER' SUÇ ÖRGÜTÜNDEN ZEN PIRTLANTA SAHİPLERİNE TEHDİT MESAJLARI

Müşteki Mehmet Diribaş’ın konakladığı otele örgüt üyelerinin geldiği, otel görevlisine müştekiye ait kişisel bilgileri vererek örgütün korkutucu gücünü hissettirmeye çalıştıkları, aynı sırada müştekinin kullandığı telefona da yurt dışı menşeli numaralardan tehdit mesajları gönderildiği tespit edildi.

Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine Çirkinler den bombalı tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz" 2

"SİZİ O BİNDİĞİNİZ ARABALARLA HAVAYA UÇURURUZ"

Şüphelilerin gönderdikleri WhatsApp mesajlarında şu ifadelere yer vererek tehdit ettikleri görüldü;

Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine Çirkinler den bombalı tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz" 3

"Baban bizi engelleyip durmasın. Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz. Bindiğiniz Mercedes'e kadar biliyoruz. Akşama kadar bize dönüş olmasın gerisini siz düşünün artık. Zamanınız başladı. Fatih'teki yerinizin önünde şu anda çocuklar"

Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine Çirkinler den bombalı tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz" 4

Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine Çirkinler den bombalı tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz" 5

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda eylemde yer aldığı belirlenen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ünlü pırlanta firmasının sahiplerine Çirkinler den bombalı tehdit! "Sizi o bindiğiniz arabalarla havaya uçururuz" 6

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi. El konulan dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise tehdit ve yağma eylemine ilişkin örgütsel nitelikte yazışma kayıtlarına rastlandığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, tutuklanmaları talebiyle Bakırköy Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı çete suçlu
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