Gaziosmanpaşa'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari hükümlüleri yakalamak için yapılan çalışmalarda hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Şenol Çan'ın (33) Gaziosmanpaşa’da saklandığı belirlendi.

30 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Firari hükümlüyü takip eden ekipler bir süre önce Eyüp’ten taşınarak Gaziosmanpaşa, Sarıgöl Mahallesi'nde yeni bir eve yerleşen Şenol Çan’ı yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında dini nikahlı eşi ve 3 çocuğu ile birlikte aynı evde kalan Şenol Çan’ı gözaltına aldı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Şenol Çan’ın 3 Eylül 2017 tarihinde Sarıgöl Mahallesi, Cami Sokak içerisinde güvercin beslemesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu Metin Kirşav'ın (47) öldürüldüğü 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili arandığı tespit edildi. Şenol Çan’ın bu olay nedeniyle 30 yıl hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan Şenol Çan, işlemlerinin tamamlanması için adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır