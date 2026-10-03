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Yer: Manisa! Haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Yer: Manisa! Haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Olay, Bey Mahallesi 20. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşayan Ferit Özcan’dan (50) yaklaşık 2 gündür haber alamayan yakınları, durumundan şüphelenerek yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları Özcan’ı hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, savcı ve adli tabip tarafından da inceleme yapıldı.

MORGA KALDIRILDI

Yapılan incelemelerin ardından Özcan’ın cenazesi, Kula Devlet Hastanesi’nin adli morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Özcan’ın kesin ölüm nedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yer: Manisa! Haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu 2

Yer: Manisa! Haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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