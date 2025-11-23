HABER

Bir zamanlar burada yaşam vardı! Kars'ta baraj sularının çekilmesiyle köy gün yüzüne çıktı

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda su seviyesinin düşmesiyle daha önce sular altında kalan köy evleri ve tarihi binalar tekrar gün yüzüne çıktı. Bir zamanlar yaşamın olduğu köyde; cami, kilise ve evler havadan görüntülendi. Öte yandan suların çekilmesiyle görünür hale gelen yapılar bölgeyi ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor.

İlçeye 28 kilometre uzaklıkta Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan Karakurt HES Barajı'nın tamamlanıp 8 Şubat 2020'de su tutulmaya başlamasının ardından köy, tamamen su altında kaldı.

SU SEVİYESİ DÜŞÜNCE KÖY GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Baraj kapaklarının kısmen açılmasıyla su seviyesi düşünce köydeki evler, cami, kilise ve bazı tarihi binalar gün yüzüne çıktı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Su seviyesinin düşmesiyle eski köye ait yapıların kalıntıları, cami ve kilisenin görünür hale gelmesi ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Kars-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan köyde görünür hale gelen yapılar dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA

