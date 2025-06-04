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Bir zamanlar en büyük destekçisiydi: Elon Musk Trump'ı yerden yere vurdu! "İğrenç ve Rezalet"

Trump’ın en güçlü destekçilerinden Elon Musk, bu kez sert çıktı. Eski başkana yakınlığıyla bilinen milyarder, Kongre’deki harcama tasarısını “iğrenç bir rezalet” olarak değerlendirdi. İşte Elon Musk'ın o sözleri...

Bir zamanlar en büyük destekçisiydi: Elon Musk Trump'ı yerden yere vurdu! "İğrenç ve Rezalet"
Çiğdem Sevinç

Seçim döneminde Donald Trump'ın danışmanlığını yapan ve sahalarda Trump ile bol bol boy gösteren Elon Musk'tan Trump karşıtı bir hamle daha geldi. Geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'daki görevinden istifa eden ABD'li milyarder, şimdi de sahibi olduğu X (Twitter) platformundan Trump'ın vergi ve harcama tasarısını "iğrenç bir rezalet" olarak ele aldı.

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'BÜYÜK VE İDDİALI'

Musk’ın tutumu, Trump’a karşı ses yükseltmeye başlayan bazı mali muhafazakâr Cumhuriyetçi senatörleri cesaretlendirebilir. Bu senatörler, Kongre’de 'büyük ve iddialı bir yasa tasarısı' olarak anılan düzenleme üzerindeki kritik müzakerelere devam ediyor.

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İŞTE MUSK'IN O PAYLAŞIMI:

"Üzgünüm ama artık buna katlanamıyorum. Bu devasa, akıl almaz, yağma dolu Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalet. Buna oy verenlere yazıklar olsun: Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu yasa, zaten devasa olan bütçe açığını 2,5 trilyon dolara (!!) çıkaracak ve Amerikan vatandaşlarını dayanılmaz düzeyde sürdürülemez bir borç yükünün altına sokacak"

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TAMAMEN KARŞI ÇIKTI

Dünyanın önde gelen zenginlerinden biri olan Musk, geçen yılki seçim kampanyasında Trump'a ciddi derecede bağışlar yapmıştı. Daha sonra ise Musk, Trump tarafından dolandırıcılığı ve israfı azaltmak amacıyla kurulan "hükümet verimliliği departmanı" (Doge) adlı birimin başına getirilmişti. Musk, Cumhuriyetçi yasa tasarısının, Doge'un çabalarını baltalayacağını ve ABD'yi daha da fazla borca sokacağını savundu.

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‘HAYAL KIRIKLIĞI'

Musk daha önceki bir açıklamasında da, bütçe tasarısının ‘hayal kırıklığı' olduğunu ve Trump'ın danışmanlığını yaptığı sürede ‘yönetimin yaptığı her şeyi' onaylamadığını hatta ABD Başkanı ve ekibiyle bazı ‘fikir ayrılıkları' yaşadığını bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk trump
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