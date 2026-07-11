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"Bira parası borcu" cinayetinde 1 tutuklama 3 adli kontrol

Samsun'un Canik ilçesinde, 7 adet bira parası karşılığı 700 liralık alacak meselesi nedeniyle çıkan 1 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Bira parası borcu" cinayetinde 1 tutuklama 3 adli kontrol

Olay, dün Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir büfeden alınan 7 adet bira karşılığı 700 liralık borcun yaklaşık 5 aydır ödenmemesi nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tüfek ve tabancayla ateş açılması sonucu Oğuz Başkan (35), sağ kasığından vurularak ağır yaralandı. Başkan, özel araçla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"BİRA PARASI BORCU" CİNAYETİ

Olayın ardından çalışma başlatan Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, büfeci Hasan T.'nin oğulları Ertan T. (31) ve Yaşar T.'yi (38), olayda kullanıldığı belirlenen 1 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına aldı. Polis ekipleri ayrıca büfeci Hasan T. (61) ile diğer oğlu Hasan T.'yi (33) di gözaltına aldı. Yapılan incelemede Ertan T.'nin tüfekle, Yaşar T.'nin ise tabancayla ateş ettiği belirlendi. Yaşar T. kavga sırasında korkutmak için havaya tabancayla ateş açtığını söyledi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI 3 KİŞİ SERBEST

Büfeci Hasan T. ise ölen şahsın kendisinden 5 ay önce 700 liraya 7 bira aldığını ancak parasını ödemediğimi ve parayı isteyince olay çıkarttığını söyledi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan büfeci ve 3 oğlu, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ertan T. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Hasan T. ile oğulları Yaşar T. ve Hasan T. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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