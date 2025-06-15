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Birçok suçu var: 45 yıl ceza alan hükümlü yakalandı

Adana'da gasp, yağma, hırsızlık gibi birçok suçtan 45 yıl hapis cezası alan firari hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Birçok suçu var: 45 yıl ceza alan hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslar üzerine çalışma yaptı. Ekipler gasp, yağma, hırsızlık, tutuklunun veya hükümlünün kaçması gibi birçok suçtan 45 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Muhammet A.'nın peşine düştü. Yapılan çalışmalarda hükümlünün Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı çevresinde olduğu belirlendi. Bölgede çalışmasını sürdüren ekipler, bulvar üzerinde şahsı belirleyerek kıskıvrak yakaladı. Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Adana
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