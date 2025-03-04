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Biri 11 diğer 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
04.03.2025 11:22
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Denizli'de yaşayan 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf 2 gündür, 14 yaşındaki Bengisu Keskin ise 1 gündür kayıp. İkisi de evden çıktıktan sonra aileleri bir daha haber alamadı. Polise başvuran çaresiz aileler vatandaşların da yardımıyla gelecek iyi haberi bekliyor.

Biri 11 diğer 14 yaşında! Bir il onlar için ayağa kalktı... Ailelerinin gözü telefonda

Denizli’de sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra 2 gündür haber alınamayan 11 yaşındaki Hüseyin ve evden çıktıktan sonra 1 gündür bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Bengisu için polis ekipleri arama çalışması başlattı. Aileler, kayıp çocukları için yardım çağrısında bulundu.

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VATANDAŞLARDAN YARDIM BEKLENİYOR

Pamukkale İlçesi, Bağbaşı Mahallesi’nde ikamet eden 11 yaşındaki Hüseyin Yusuf, 2 gün önce sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 11 yaşındaki Yusuf için kayıp ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Hüseyin Yusuf için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, çocuklarını görenlerin polise veya 0 552 666 30 99 nolu telefona haber vermelerini istedi.

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BENGİSU DA KAYIP

Ayrıca, 14 yaşındaki Bengisu Keskin 3 Mart günü evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan 14 yaşındaki Bengisu Keskin için kayı ihbarında bulunuldu. Polisin arama çalışması başlattığı Bengisu Keskin için aile Denizlili vatandaşlardan yardım bekliyor. Aile, kızlarını görenlerin polise veya 0 530 085 90 84 nolu telefona haber vermelerini istedi. (İHA)

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Denizli kayıp kayıp çocuk çocuk
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