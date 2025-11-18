HABER

Biri 15, diğeri 16 yaşındaydı... Şanlıurfa'da çocuk işçilerden acı haber!

İçerik devam ediyor

Şanlıurfa'da tek katlı iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden çocuk işçiler 15 yaşındaki Sedat Kurt ile 16 yaşındaki Yakup Güneş, gözyaşları arasında toprağa verildi. Sedat Kurt'un, inşaatın sahibi Ahmet Kurt'un oğlu olduğu bildirilirken; soruşturma devam ediyor.

Acı olay, dün öğle saatlerinde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle girişindeki yapımı süren iş yeri inşaatında beton dökümü sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çökme oldu.

Biri 15, diğeri 16 yaşındaydı... Şanlıurfa da çocuk işçilerden acı haber! 1


Sedat Kurt (15)

İnşaatta çalışan 5 işçi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Biri 15, diğeri 16 yaşındaydı... Şanlıurfa da çocuk işçilerden acı haber! 2
Yakup Güneş (16)

İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşların yaptığı işçiler, ekipler tarafından göçük altından çıkarıldı. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İNŞAAT SAHİBİNİN OĞLUYMUŞ

Sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 5 işçiden Sedat Kurt ve Yakup Güneş, kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlanan cenazeler, yakınları tarafından teslim edilerek Mamuca Mahallesi'nde toprağa verildi.

Biri 15, diğeri 16 yaşındaydı... Şanlıurfa da çocuk işçilerden acı haber! 3

Sedat Kurt'un, inşaatın sahibi Ahmet Kurt'un oğlu olduğu bildirilirken; soruşturma sürüyor.Kaynak: DHA

