Biri 7 yaşında 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu! İstanbul'daki faciada kahreden detay

İstanbul Bağcılar'da sabah saatlerinde bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Hayatını kaybedenlerden birinin 7 yaşında çocuk olduğu belirlenirken kahreden detaylar da bir bir ortaya çıktı. Facianın nedeninin lüks lambasından sızan gaz olduğundan şüpheleniliyor. Ailesini kaybeden acılı evlat, "Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar" açıklamasını yaptı.

Bağcılar'da karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden ailenin oğlu ve komşusu yaşananları anlattı. Oğul, Nimetullah Malay, "Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar" dedi. Komşuları Hasan Sipahi, "Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu" ifadelerini kullandı.

BİRİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bağcılar Demirkapı Mahallesi 1723 Sokak'ta gece Malay ailesinden haber alamayan akrabaları, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipler, balkondan daireye girdiğinde yoğun gaz kokusu olduğunu fark etmişti. Abdülaziz Malay (70), eşi Fatma Jabara (43), çocukları Zehra Malay (7) ve Gülbahar Malay'ın (37) yerde hareketsiz yattığını görülmüştü. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Abdülaziz Malay, Fatma Jabara ve Zehra Malay'ın hayatını kaybettiğini belirlenirken, engelli olduğu öğrenilen Gülbahar Malay ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

LÜKS LAMBASINDAN SIZAN GAZ

Olayın, lüks lambasından sızan gazın neden olduğu değerlendirilirken, Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ailenin oğlu ve komşusu yaşanan o anları anlattı.

Komşuları Hasan Sipahi, " Evlatları gelip kapıyı vuruyorlar açan yok. Sonra itfaiye ve polis gelip kapıyı çilingirle açmaya çalışıyorlar. Çilingir açamayınca arka sokaktan itfaiye merdiveniyle giriyorlar. İçeri girdiklerinde gaz kokusu var. Bayın halde üçü yatıyor. Dairenin içerisinde olmuş. Tüp açık ondan da olabilir doğalgazdan da olabilir. Elektrikler kesik. Burada meşhurdur devamlı elektrikler gider. Ben baktım sokakta her tarafta yanıyor bizim dairelerde yoktu. Gece BEDAŞ geldi bizimle alakası yok dedi. 30 yıllık aynı apartmanda komşumdu. Bir zararı yoktu mahalleye yardımı vardı. Müezzinlik yapıyordu" dedi.

"ELEKTRİK OLMAYINCA MECBUREN..."

Oğul, Nimetullah Malay, "Yaklaşık 20 saat haber almadık. Mescite gitmeyince cemaat haber veriyor. Dün gece saat 11. 12 arası itfaiye ile polisi aradığımda biz beraber girdik içeriye. İçeriye girdiğimizde babam, annem ufak kız yedi yaşında vefat etmişlerdi. Diğer kız kardeşim de o sersem gibiydi. Şuan da yoğum bakımda. Şuan da raporla ilgili bir bilgi gelmedi. İtfaiyenin verdiği şey doğalgaz ya da küçük tüpten kaynaklanabileceğini söylediler. Uzun bir süre elektrik olamayınca tüpü mum niyetine yakıyorlar. Aydınlatma tüpü bu. Ocakta yemek yok. Doğalgaz açık değildi. Aydınlatma tüpü itfaiye içeri girdiğinde yanmaya devam ediyordu. Uzun süre elektrik olmayınca mecburen aydınlatma lüksünü kullanmışlar" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

