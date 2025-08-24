Biri otomobili yumrukladı, diğeri kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı! İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada...

İlk olay Beykoz Kavacık'ta aynı istikamette seyir halinde olan minibüs ve otomobil sürücüsü arasında meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine minibüs sürücüsü aracından indi. Yoldaki diğer araçların beklemesine aldırış etmeyen sürücü, tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladı.

KÜFÜR EDİP YUMRUK ATTI

Otomobil sürücüsüne 'Konuşma yürü' diyen minibüs sürücüsü diğer sürücüye küfür de etti. Bu sırada cep telefonuyla kayıt alan sürücü, minibüsü sürücüsünün kendisine yumruk atttığı anları da kaydetti. Kavga sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla sona ererken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KASKLA TAKSİNİN CAMINI KIRMAYA ÇALIŞTI

İkinci olay Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü taksinin camına kaskla saldırdı. Yaşanan kavga anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

