Biri otomobili yumrukladı, diğeri kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı! İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada...

Beykoz ve Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle sürücüler arasında kavga çıktı. Beykoz'da bir sürücü, tartışmaya başladığı sürücünün otomobilini yumrukladı. Küçükçekmece'de ise motosiklet sürücüsü taksinin önünü keserek kaskıyla aracın camına zarar verdi. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biri otomobili yumrukladı, diğeri kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı! İstanbul trafiğinde 'Yol verme' kavgaları kamerada...

İlk olay Beykoz Kavacık'ta aynı istikamette seyir halinde olan minibüs ve otomobil sürücüsü arasında meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma üzerine minibüs sürücüsü aracından indi. Yoldaki diğer araçların beklemesine aldırış etmeyen sürücü, tartıştığı sürücünün otomobilini yumrukladı.

KÜFÜR EDİP YUMRUK ATTI

Otomobil sürücüsüne 'Konuşma yürü' diyen minibüs sürücüsü diğer sürücüye küfür de etti. Bu sırada cep telefonuyla kayıt alan sürücü, minibüsü sürücüsünün kendisine yumruk atttığı anları da kaydetti. Kavga sürücünün aracına binip uzaklaşmasıyla sona ererken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Biri otomobili yumrukladı, diğeri kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı! İstanbul trafiğinde Yol verme kavgaları kamerada... 1

KASKLA TAKSİNİN CAMINI KIRMAYA ÇALIŞTI

İkinci olay Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy Metrobüs Durağı mevkiinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsüyle taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Motosikletinden inen sürücü taksinin camına kaskla saldırdı. Yaşanan kavga anı trafikteki bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Biri otomobili yumrukladı, diğeri kaskla taksinin camını kırmaya çalıştı! İstanbul trafiğinde Yol verme kavgaları kamerada... 2

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

