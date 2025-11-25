HABER

Birleşik Arap Emirlikleri istihbaratının Türkiye'deki casusluk faliyetleri deşifre oldu

Son dakika! Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisinin, bir GSM hattı üzerinden sahte sosyal medya profili oluşturup Dışişleri Bakanlığı'ndan bir telefon ile bazı savunma sanayi kuruluşu yöneticileriyle irtibata geçtiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. 3 kişi gözaltına alındı bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi.

