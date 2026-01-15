HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Kastamonu’da 12 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Araç ilçesi merkezli 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda 406 gram metamfetamin, 860 gram bonzai sentetik kannabinoid katkılı tütün, 54 gram sentetik kannabinoid, 253 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 TL, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 SIM kart ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı 1

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı 2

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı 3

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı 4

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandıAlevlere teslim olan evinden çıkmak isteyen şahıs yaralandı
İki isme birden yüklendi: "Şıracının şahidi bozacı"İki isme birden yüklendi: "Şıracının şahidi bozacı"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Orta Doğu'da kritik saatler! Trump, İran'ın aldığı kararı duyurdu

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

Trump'ın açıklamaları sonrası harekete geçtiler! Asker yığacaklar

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

Hızlı tren geliyor 'Kararını verdik' Yeni etap için Bakan Uraloğlu duyurdu

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

TCMB açıkladı, Bakan Şimşek'ten paylaşım geldi 'Altın' detayı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.