Kastamonu’da uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul bağlantılı 10 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Araç ilçesi merkezli 12 ayrı adrese yapılan baskınlarda 406 gram metamfetamin, 860 gram bonzai sentetik kannabinoid katkılı tütün, 54 gram sentetik kannabinoid, 253 adet sentetik ecza, suçtan elde edildiği değerlendirilen 88 bin 100 TL, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 19 cep telefonu ve 15 SIM kart ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır