İsim vermeden Yavaş ve Özel'e yüklendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Şıracının şahidi bozacı" çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği"nde konuşma gerçekleştirdi.
"AİLE KURUMU KUŞATMA ALTINDA"
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:
- Son 4 yılda kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar saldırı ve kuşatma altında.
- Bağımlılık öyle bir bela ki sadece emniyet tedbirleri yeterli olmuyor. Bağımlılıklar terör kadar tehlikelidir. Elimizdeki her imkanı devreye almak durumundayız. Yargımız zehir tacirlerine karşı görevde.
YAVAŞ VE ÖZEL'E YÜKLENDİ: ŞIRACININ ŞAHİDİ BOZACI
- Ankara'da vatandaşlarımız susuzluğa mahkum edildi. Aileler en temel ihtiyaçları için çeşmenin başında nöbet tuttu. 2026'nın Türkiye'sine yakışmayan sahnelere hepimiz tanık olduk.
- Dün biri çıkmış, kışın ortasında susuz bıraktığı insanlarımızdan özür dilemek yerine sorunu haberleştirdikleri için TRT'yi, AA'mızı, özel televizyon kanallarını suçluyor, yüzü kızarmadan özgür basını suçluyor. Aynı zatın genel başkanı yönetim zafiyetini kabul etmek yerine itham ve iftira yüklü ifadelerle şahsımızı hedef alıyor. Şıracının şahidi bozacı. Mazeret üreteceğinize, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapın.
