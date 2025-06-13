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Birleşmiş Milletler: "Gazze'nin orta ve güney bölgelerine hizmet veren internet bağlantısı kalmadı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Stephanie Tremblay, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'nin orta ve güney bölgelerine internet sağlayan herhangi bir bağlantının kalmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler: "Gazze'nin orta ve güney bölgelerine hizmet veren internet bağlantısı kalmadı"

Tremblay, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Tremblay, "Yoğun düşmanlıkların ardından dün Gazze'nin orta ve güneyi, son fiber kablo güzergahının kesilmesiyle internet veya veri bağlantısından mahrum kaldı." ifadesini kullandı.

"İNTERNET ONARIM TALEPLERİNİ İSRAİL 20 KEZ REDDETTİ"

Söz konusu bölgelerde internet bağlantısını ne kadar hayati olduğunu vurgulayan Tremblay, "Sadece birkaç saat önce İsrail ordusu sosyal medyada, insanların belirli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunan bir uyarı yayımladı. Ancak Gazze'deki çoğu insanın bu duyuruya erişmesinin bir yolu yok." diye konuştu.

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Tremblay, BM'nin bölgedeki koordinasyon ortaklarının, bu kabloları tamir etmek istediğini ancak nisan ayından yana bu konudaki 20'den fazla talebin İsrail tarafından reddedildiğini vurguladı.

YİYECEK ALMAK İÇİN BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

Gazze'ye yönelik ablukanın devam ettiğine dikkati çeken Tremblay, dün İsrail'in insani yardım için yapılan 18 girişimin 8'ini reddettiğini, kalan 10 girişimin 4'ünün ise başka engeller nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.

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Tremblay ayrıca, yiyecek almak için bekleyen bazı Filistinli sivillerin "İsrail güçleri tarafından vurulduğu", bazılarının ise "kamyonlar tarafından ezildiği" bilgilerini paylaştı.

(AA)

13 Haziran 2025
13 Haziran 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
internet Filistin İsrail
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