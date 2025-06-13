Birleşmiş Milletler: "Gazze'nin orta ve güney bölgelerine hizmet veren internet bağlantısı kalmadı"

Tremblay, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Tremblay, "Yoğun düşmanlıkların ardından dün Gazze'nin orta ve güneyi, son fiber kablo güzergahının kesilmesiyle internet veya veri bağlantısından mahrum kaldı." ifadesini kullandı.
Söz konusu bölgelerde internet bağlantısını ne kadar hayati olduğunu vurgulayan Tremblay, "Sadece birkaç saat önce İsrail ordusu sosyal medyada, insanların belirli alanlardan uzak durmaları çağrısında bulunan bir uyarı yayımladı. Ancak Gazze'deki çoğu insanın bu duyuruya erişmesinin bir yolu yok." diye konuştu.
Gazze'ye yönelik ablukanın devam ettiğine dikkati çeken Tremblay, dün İsrail'in insani yardım için yapılan 18 girişimin 8'ini reddettiğini, kalan 10 girişimin 4'ünün ise başka engeller nedeniyle iptal edildiğini kaydetti.
(AA)
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