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Birliğine dönerken kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da hastane dönüşü birliğine giderken belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden Hamza Efe Doğan (20), İstanbul Maltepe'de düzenlenen askeri törenle toprağa verildi.

Birliğine dönerken kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün öğle saatlerinde Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 GAF 410 plakalı EGO belediye otobüsü ile Ö.K. yönetimindeki 06 BG 0864 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Birliğine dönerken kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı 1

BİRLİĞİNE DÖNERKEN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs kaldırıma çıktı. Kazada 9 kişi yaralanırken, kaldırımda yürüyen ve 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan (20), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaklaşık 2 ay önce Ankara'daki birliğine teslim olan Doğan'ın olay günü hastaneye gittiği ve muayene sonrası birliğine geri dönmek üzere kaldırımda yürüdüğü esnada otobüsün çarptığı öğrenildi.

Birliğine dönerken kazada hayatını kaybetmişti, son yolculuğuna uğurlandı 2

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hamza Efe Doğan'ın naaşı, memleketi İstanbul'a getirildi. Doğan için Maltepe Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip askeri tören düzenlendi. Törene askeri erkan, genç askerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Doğan'ın tabutu başında uzun süre gözyaşı döken yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Doğan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker Ankara
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