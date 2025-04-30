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Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı! 9 yaşındaki oğlu kanlar içinde buldu

Korkunç olayın adresi Aksaray... 29 yaşındaki Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı 39 yaşındaki Tuğba K.'yi dövüp, bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Tuğba K.’yi yaralı bulan oğlu 9 yaşındaki M.Ç. polisten yardım istedi.

Birlikte yaşadığı kadını dövüp, bıçakladı! 9 yaşındaki oğlu kanlar içinde buldu

Aksaray'da gerçekleşen olay saat 07.30 sıralarında Ereğlikapı Mahallesi 1415 Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Emre Can A., dini nikahla birlikte yaşadığı Tuğba K.'yi dövüp, sağ bacağı ve kolundan bıçaklayarak kaçtı.

9 YAŞINDAKİ OĞLU KANLAR İÇİNDE BULDU

Tuğba K.'nin ilk eşinden olan oğlu M.Ç., gürültüyü duyup odaya geldiğinde annesini kanlar içinde buldu. M.Ç. daha sonra annesinin telefonuyla polisi arayıp yardım istedi.

BIÇAKLANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

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İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kanlar içindeki kadını ağlarken buldu. Yaralı kadın oğlu M.Ç. eşliğinde ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAÇAN ZANLI ARANIYOR

AKSARAY--BIRLIKTE-YASADIGI-KADINI-DOVUP_686497_203312

Polis, kaçan Emre Can A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

AKSARAY--BIRLIKTE-YASADIGI-KADINI-DOVUP_686466_203312

AKSARAY--BIRLIKTE-YASADIGI-KADINI-DOVUP_686320_203312

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Aksaray
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