HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Birol Öztürk’ün kitapları Storytel’de

Ordulu Yazar Birol Öztürk’ün kitapları dünyanın en büyük, en popüler sesli ve e-kitap servislerinden Storytel kütüphanesinde yer aldı.Bugüne kadar 41 kitap yazan Ordulu yazar Birol Öztürk’ün ‘Bir ihtimal daha var’, ‘Tahta Tabureler’, ‘Ahmet Kaya- Kendine İyi Bak’ ve ‘Müslüm- Hangimiz Sevmedik’ isimli romanları Storytel kütüphanesinde yerini aldı.

Birol Öztürk’ün kitapları Storytel’de

Ordulu Yazar Birol Öztürk’ün kitapları dünyanın en büyük, en popüler sesli ve e-kitap servislerinden Storytel kütüphanesinde yer aldı.

Bugüne kadar 41 kitap yazan Ordulu yazar Birol Öztürk’ün ‘Bir ihtimal daha var’, ‘Tahta Tabureler’, ‘Ahmet Kaya- Kendine İyi Bak’ ve ‘Müslüm- Hangimiz Sevmedik’ isimli romanları Storytel kütüphanesinde yerini aldı. Öztürk’ün diğer kitaplarının da zaman içinde sisteme yüklenmesi bekleniyor.

Öztürk’ün ‘Ahmet Kaya-Kendine iyi bak’ biyografisi sinema yönetmeni ve oyuncu Gani Rüzgâr Şavata’nın ‘İki Gözüm Ahmet’ adlı sinema filminin senaryosuna da kaynaklık etmişti.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçtiAvrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti
Mersin’de palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındıMersin’de palet imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

Özgür Özel'in A takımı belli oldu! En yüksek oyu o isim aldı

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.