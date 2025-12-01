Birol Öztürk’ün kitapları Storytel’de

Ordulu Yazar Birol Öztürk’ün kitapları dünyanın en büyük, en popüler sesli ve e-kitap servislerinden Storytel kütüphanesinde yer aldı.

Bugüne kadar 41 kitap yazan Ordulu yazar Birol Öztürk’ün ‘Bir ihtimal daha var’, ‘Tahta Tabureler’, ‘Ahmet Kaya- Kendine İyi Bak’ ve ‘Müslüm- Hangimiz Sevmedik’ isimli romanları Storytel kütüphanesinde yerini aldı. Öztürk’ün diğer kitaplarının da zaman içinde sisteme yüklenmesi bekleniyor.

Öztürk’ün ‘Ahmet Kaya-Kendine iyi bak’ biyografisi sinema yönetmeni ve oyuncu Gani Rüzgâr Şavata’nın ‘İki Gözüm Ahmet’ adlı sinema filminin senaryosuna da kaynaklık etmişti.

