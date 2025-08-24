Bisiklet parası kazanmak için tezgah açan çocuklar, hayallerine erken kavuştu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ancak bisikletleri olmadığı öğrenilen Kuzey, Derviş ve KUmasl adlı 3 çocuğu her gün farklı sokaklarda kaldırımda tezgah açıp oyuncaklarını satarken gören Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürülüğü ekipleri, çocuklarla görüşüp ’neden her gün sokak sokak dolaşıp tezgah açarak oyuncak satmaya çalıştıklarını’ sordu. Çocukların, bisiklet almak için para biriktirmeleri gerektiğini bunun için de oyuncaklarını satışa çıkardıklarını öğrenen zabıta ekipleri sosyal sorumluluk anlayışı ile 3 adet bisiklet temin edip çocuklara hediye etti.

Temin edilen bisikletler Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Ercüment Duman tarafından çocuklara teslim edilirken, azimleri sayesinde çocuklar bisikletlerine kavuştu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır