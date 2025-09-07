HABER

Bisiklet tutkunları Malazgirt’ten Ahlat’a tarihi rota için yollara düştü

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Malazgirt’ten Ahlat’a Pedallıyoruz" bisiklet turu, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

6 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılan etkinlikte, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, Malazgirt Gençlik ve Spor Müdürü Boran Karataş ve çok sayıda bisiklet tutkunu tarihi rotada pedal çevirdi.

Katılımcılar, Malazgirt’ten başlayıp Ahlat’a uzanan güzergâhta, sporun birleştirici gücünü hissederken aynı zamanda bin yıllık tarihin izlerini sürme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca dostluk, kardeşlik ve birlik duyguları ön planda tutuldu.

Kaymakam Göksu Bayram, tur sonunda yaptığı açıklamada, "Bugün sadece pedal çevirmedik; sporun, kardeşliğin ve tarihimizin gücünü birlikte yaşadık. Bu tür etkinliklerle hem gençlerimizi spora teşvik ediyor hem de Malazgirt’in tarihi önemini hatırlatıyoruz" dedi.

Bisiklet turuna katılan sporcular, güzergâh boyunca sergiledikleri performansla büyük beğeni toplarken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Katılımcılar, bu anlamlı organizasyonda yer almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

