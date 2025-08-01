Bisikletçiler pedallarını orman yangınlarına dikkat çekmek için çevirdi

Etkinlikte, farkındalık mesajlarının yazılı olduğu dövizleri sırtlarına asan bisikletçiler, Atapark’tan Akyol Parkı’na kadar bisiklet sürdü, ardından fidan dikimi gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılarak destek veren Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, yaptığı açıklamada orman yangınlarının yalnızca ağaçları değil, ekosistemi, bioçeşitliliği ve geleceği yok ettiğine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:
"Maalesef ülkemizin dört bir yanı yangınlarla mücadele ediyor. Bu yangınlarla birlikte sadece doğamız değil, orada yaşayan canlılar, kuşlar, böcekler ve çocuklarımızın geleceği de yok oluyor. En acı tarafı da bu yangınların çoğu insan kaynaklı. Bir cam şişe, kontrolsüz bir ateş, izmarit. Hepimizin daha duyarlı olması gerekiyor. Bu etkinlikle yalnızca pedal çevirmedik, toplumsal farkındalığı da birlikte büyüttük. Menteşe Belediyesi olarak doğanın ve yaşamın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Umarım burada diktiğimiz fidanlar hepimiz için bir duyarlılık oluşturur" dedi.
Etkinlik kapsamında bisikletçiler Akyol Parkı’na kadar pedal çevirirken, park alanında fidan dikimi gerçekleştirildi.
(İHA)
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