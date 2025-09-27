Bisikletiyle forklifte çarpan çocuk hastaneye kaldırıldı

Olay, öğle saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Bisikletiyle yolda seyreden 16 yaşındaki Osman Kaan Şahin, tıra malzeme yükleme sırasında park eden forkliftin çatalına kafasını çarparak yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'i hastaneye kaldırırken kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
16 yaşındaki Osman'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
