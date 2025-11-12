HABER

Bisikletiyle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi

Karaman’da kullandığı elektrikli bisikletle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçiren sürücü kaza yaparak yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Larende Mahallesi 1204. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. (29) kullandığı 70 ACD 694 plakalı elektrikli bisikletle seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Direksiyon başında fenalaşan sürücünün kontrolünden çıkan elektrikli bisiklet devrildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

