Bisikletten düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ekim Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal Kocabey (74) yönetimindeki bisiklet, sürücüsünün aniden rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Yere düşen yaşlı adam hareketsiz kalırken, durumu fark eden vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Kocabey’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kocabey’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır