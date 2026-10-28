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Bişkek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Bişkek'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Büyükelçilik konutunda gerçekleştirilen törene, ülkede görev yapan Türk öğretmenler, doktorlar, din görevlileri, Büyükelçilik personeli ve iş insanları ile davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, İletişim Başkanlığınca hazırlanan "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" konulu film izletildi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Cumhuriyet'in ilanına giden tarihi süreci anlattı.

Ökem, "103 yıl önce bugün, ülkemizi düşman işgalinden kurtaran büyük Mustafa Kemal Atatürk, çalışma arkadaşlarına 'Efendiler, yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz' demiş, ertesi gün toplanan Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun teklifi oy birliğiyle kabul edilmiş ve Cumhuriyet 29 Ekim günü ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

Bişkek te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi 1

Bu büyük adımların yalnızca anlık bir fikir veya kağıt üzerinde bir kanun teklifinden ibaret olmadığının altını çizen Ökem, "Bu atılım, büyük savaş sonunda çöken yönetim iradesi ve işgal güçlerinin boyunduruğuna giren Osmanlı'nın yerine Türk milletinin iradesinin yeniden doğuşunun ilanıdır. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yedi düvele ilan ettiğimiz Cumhuriyet, bu yıkılış ve yeniden dirilişin, milletçe bir olup sarılışın ve on yıllardır durmadan her engeli aşıp yükselişin hikayesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet'in getirdiği kazanımlara dikkati çeken Ökem, Lozan Barış Antlaşması'ndan yurttaşlık haklarına kadar uzanan sürece ilişkin şunları kaydetti:

"Savaşı kazanan, Temmuz 1923'te Lozan Barışı'nı da yaparak onaylayan yine Büyük Millet Meclisi'dir. Türk milletinin adını koyan, yasa önünde kadın erkek her yurttaşını eşitleyen, seçme ve seçilme hakkını veren, yurttaşlık hak ve görevlerinin başta eğitim olmak üzere kamu hizmetlerini birleştirip evrenselleştiren yine Cumhuriyetimizdir.

Bizler, adı 'Türkiye' olarak şereflenen güzel vatanımızın ve Cumhuriyet'in evlatları olarak milletimiz ve tarihimizle gurur duyuyoruz. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu yurdu ve Cumhuriyetimizi bize verenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene."

Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve kutlama programıyla sona erdi.

Bişkek'te yarın Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak ve Büyükelçilik'te 29 Ekim resepsiyonu düzenlenecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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