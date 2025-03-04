HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bitlis balı coğrafi işaret tescili aldı! Artık kalitesiz bal satanlara cezai işlem uygulanacak, denetimler sıkılaşacak

Bitlis balı coğrafi işaret tescili aldı! Artık kalitesiz bal satanlara cezai işlem uygulanacak, denetimler sıkılaşacak

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.03.2025 17:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis balının coğrafi işaret belgesinin takdimi için BTSO Başkanlığı tarafından düzenlenen programa Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Vali Yardımcısı Göksel Yüksel, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, bal üreticileri ve oda üyeleri katıldı.

Bitlis balı coğrafi işaret tescili aldı! Artık kalitesiz bal satanlara cezai işlem uygulanacak, denetimler sıkılaşacak

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis denilince akla gelen ilk ürünün bal olduğunu, Bitlis'in en köklü ve en eski bal üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Vali Karayakaya, "Şehrimiz zengin nektar bitki florasına sahip olduğundan dolayı üretilen ballar aranılan bütün kalite özelliklerine sahiptir. Bitlis’te üretilen ballar genel olarak geven ve kekik bitkilerinin yoğun olduğu yaylalardan elde ediliyor. Bu bitkiler doğada kendinden yetişen ve şifalı olan bitkilerdir. Bu da Bitlis balına ayrı bir değer katıyor. İlimiz coğrafi açıdan içinde birçok güzelliği barındıran ülkemizin nadide ve kadim şehirlerinden birisidir. Bizler de var olan bu güzelliklerimizi ürünlerimizi birer marka değer haline getirerek, tescillemek istiyoruz. Kadim şehir Bitlis'imizin önemli bir ürünü olan balının tescili noktasında çalışma sarf eden Ticaret ve Sanayi Odamıza, üniversitemize, Tarım ve Orman Müdürlüğümüze üreticilerimize ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum" dedi.

bal

‘HAK ETTİĞİ YERE GELDİ’

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise Bitlis balının zorlu bir süreçten geçerek coğrafi işaretini aldığını söyledi. Coğrafi işaretlerle ilgili üniversitenin çalışmalar yaptığını ve oldukça zor bir süreç olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Elmastaş, "Üniversitemiz de yeni 3 ürünü tescil ettirerek, coğrafi işaret aldık. Tabii Bitlis balı yıllardır bilinen bir kaliteye sahip. Eski dönemlerde Evliya Çelebi seyahatnamesinde, birçok kaynakta da Bitlis balından söz ediliyor. Ama bu coğrafi işaret alınıncaya kadar sadece sözde kalıyordu. Coğrafi işareti olmayan ürünler istediği kadar kaliteli olsa da çok fazla değer görmüyor. Özellikle gastronomi alanında. Turizm anlamında mutlaka buraya gelmesi gerekiyordu ve Bitlis balı hak ettiği yere geldi. Emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

‘BİTLİS BALI’ ADI ALTINDA KALİTESİZ BAL SATANLARA DA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Tezcan da Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’nın verdiği desteklere değinerek teşekkür etti. Tezcan hem ticari hem de coğrafi olarak büyük önem arz eden konuda bundan sonra üreticilere büyük görevler düştüğünü belirterek, üretilen balların kalitesinin daha da yukarı çıkarılmasını istedi. Konuşmaların ardından Bitlis’teki kovan ve bal üretimi hakkında bir sunum yapan Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, artık denetimlerin daha da sıkılaşacağını, ‘Bitlis balı’ adı altında kalitesiz bal satanlara da cezai işlem uygulanacağını söyledi. Program Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası tarafından alınan belgenin Bitlis Valisi Ahmet Karakaya’ya sunulmasının ardından üreticilerin sorularının yanıtlanması ile sona erdi.

(DHA)

Alanya'da kaçak silah ticareti operasyonuAlanya'da kaçak silah ticareti operasyonu
Yer: Batman! Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladıYer: Batman! Sanayi sitesine giren boğa, esnafı kovaladı
Anahtar Kelimeler:
bal Ceza Bitlis Coğrafi işaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

Araç sahipleri dikkat, karaborsaya düştü! 200 bin TL'yi buluyor

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

DEM Parti: ‘Sınır ötesi operasyonlar acil durmalı’

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Survivor Hikmet Tuğsuz'a 12 yıl hapis cezası! Dominik dönüşü tutuklanacak

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Alaattin Köseler gözaltı için gelen polisleri 04.00'te takım elbiseyle karşılamış!

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Kendisini tedavi eden cerrahı başından bıçakladı… Doktorun durumu ağır

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

Sırbistan Meclisi'nde kaos! Oturumda sis bombası atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.