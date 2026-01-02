HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bitlis kara gömüldü: 294 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, il genelinde 294 köy yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis kara gömüldü: 294 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te bir haftadan beridir aralıklarla yağan kar nedeniyle araçlar, tek katlı evler, yön ve iş yeri tabelaları adeta kara gömülürken, kar kalınlığı ise 2 metreye ulaştı. Bitlis'te geçtiğimiz cumartesi günü başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı dün gecede etkisini sürdürdü. Sabah saatlerinde duran kar yağışı sonrası araçlar kara gömülürken, vatandaşlar araçlarını bulmak için uzun uğraşlar verdi.

Kent merkezinde kar kalınlığının 179 santimetre olduğu Bitlis'te, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Kar yağışının bölgeyi terk ettiğini açıklayan meteoroloji yetkililer, soğuk havaların etkili olacağını bildirdi. Buzlanma ve soğuk nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunan yetkililer, eğimi fazla olan bölgelerde çığ riskinin bulunduğunu da hatırlatarak, bu tür bölgelerde yaşayanların dikkatli olmalarını istedi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 294 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, il özel idaresine ait 90 personel ve 72 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına başlanıldığı ifade edildi.

Ayrıca kar yağışı sonrası kent merkezinde kapanan mahalle yollarında çalışma yürüten Bitlis Belediyesi ekipleri de ana artelleri açık tutmaya çalışıyor. 50 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması sürdüren belediye ekipleri, karla kaplanan araçların görünür hale getirilmesi için vatandaşlara uyarılarda bulunarak zarar görmemeleri için etrafının açılmasını istedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da ev ve otomobil küle döndüMuğla’da ev ve otomobil küle döndü
Çukurca yolunda inen çığ görüntülendiÇukurca yolunda inen çığ görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.