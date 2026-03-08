HABER

Bitlis mart ayında kara gömüldü

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, mart ayında yağan kar nedeniyle kent adeta kara teslim oldu.

Bitlis mart ayında kara gömüldü

Yağışın etkisiyle tek katlı evler, araçlar, yön levhaları ve iş yeri tabelaları kar altında kaldı. Kent merkezinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştı. Yoğun kar yağışı Bitlis’i adeta kara gömdü. Kar yağışının durmasının ardından soğuk hava etkisini sürdürmeye devam etti. Gündüz saatlerinde bile hava sıcaklığının eksi 6 ile 7 derece arasında seyretmesi nedeniyle kent genelinde buzlanma riski arttı.
Kar yağışı nedeniyle kapanan onlarca köy yolu için Bitlis İl Özel İdaresi ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler, kapalı köy yollarını tek tek açarak ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent merkezinde ise Karayolları ve belediye ekipleri ana arterler ile ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

