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Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 18 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 13'ü tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışması yürüttü.

Özel harekat timlerinin de desteğiyle sokak satıcılarına yönelik Bitlis, Van ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda, 1388 kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 57,48 gram sentetik uyuşturucu, 8,47 gram esrar, hassas terazi ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
esrar Bitlis Tatvan uyuşturucu
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