Bitlis nisan ayında yeniden beyaza büründü

Bitlis’te nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti yeniden beyaza bürüdü. Bitlis’te dün başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis'te dün başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bitlis’te dün başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Baharı bekleyen Bitlisliler, sabah saatlerinde kar sürpriziyle güne başladı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi bulduğu bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının zaman zaman etkisini sürdüreceğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kar yağışının etkili olduğu Rahva bölgesinde karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri ise kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

