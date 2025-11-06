HABER

Bitlis’te 20 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis’te göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 20 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 organizatör ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Bitlis’te 20 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bitlis merkezde durdurulan bir aracın dorsesindeki gizli bölmede 20 düzensiz göçmen ve bu göçmen sevkiyatındaki organizasyon içerisinde bulunan 1 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri Bitlis İl Göç Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Hemşehrilerimizin huzuru ve güvenliği için göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam etmektedir" denildi.

Bitlis
