Ekol TV'ye 'kara para' soruşturması mı başlatıldı? Ersan Şen'den ilk açıklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın geçtiğimiz günlerde kapanma kararı alan Ekol TV'ye yönelik 'kara para' soruşturma başlattığı iddia edildi. Soruşturmada ismi geçtiği iddia edilen hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen yaptığı açıklamada, "Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır" dedi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın faaliyetlerini sonlandırma kararı alan Ekol TV hakkında kara para soruşturması başlattığı iddiaları gündem oldu.

4 İSMİN SORUŞTURMA DOSYASINDA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Soruşturmada; iş insanı Mübariz Mansimov, Veysel Şahin, kapanan Ekol TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen'in dosyaya dahil edildiği iddia edildi.

ERSAN ŞEN: EĞER SORUŞTURMA VARSA, SONUCUNDA ŞÜPHESİZ MADDİ HAKİKATE ULAŞILACAKTIR

Soruşturmada ismi geçtiği öne sürülen avukat Ersan Şen, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şen açıklamasında şöyle dedi:

"Soruşturma varsa elbette saygı ile sonucunu bekleyeceğiz. Ekol Tv ile ilgili olarak; kurulma aşamasında, öncesinde, sonrasında, yönetilmesinde, kapanmasında veya sonrasında, hiçbir aşamada maddi veya manevi bir dahlim olmadığı gibi, mesleki olarak da hiçbir aşamada katkı sunmadığımı belirtmek isterim. Eğer soruşturma varsa, sonucunda şüphesiz maddi hakikate ulaşılacaktır. Selam ve saygılarımla."

