Bitlis'te acı olay! Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti

Bitlis’in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalan genç kız hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, yetkililer benzer tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Fuar Mahallesi’nde 20 yaşındaki A.İ., kaldırımda yürüdüğü sırada bir binanın çatısından kopan kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.İ., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, yetkililer benzer tehlikelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
