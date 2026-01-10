HABER

Bitlis’te buzlanan yolda kayan tır yolu kapattı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan yabancı plakalı tır, kayarak yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.00 sıralarında Adilcevaz-Erçiş karayolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği tır, buzlanan yolda kayarak yolu tamamen kapattı.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA OLMADI

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ulaşım bir süreliğine durdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak, tırın bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Yetkililer, bölgede buzlanmanın devam ettiğini belirterek, sürücüleri dikkatli olmaları, kış lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

