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  4. Bitlis’te faciadan dönüldü! Tır ihata duvarında asılı kaldı, 1 kişi yaralandı

Bitlis’te faciadan dönüldü! Tır ihata duvarında asılı kaldı, 1 kişi yaralandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 14:42
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın ihata duvarında asılı kalması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bitlis’te faciadan dönüldü! Tır ihata duvarında asılı kaldı, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş Adilcevaz kara yolu üzerindeki Cevizli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erciş’ten Adilcevaz istikametine gelen 21 DP 540 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçti. Şans eseri o esnada başka araçlar geçmezken, tır ise ihata duvarında asılı kaldı. Tır sürücüsü H.E. bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tır kaza
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