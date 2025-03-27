Bitlis’te faciadan dönüldü! Tır ihata duvarında asılı kaldı, 1 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş Adilcevaz kara yolu üzerindeki Cevizli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erciş’ten Adilcevaz istikametine gelen 21 DP 540 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle karşı şeride geçti. Şans eseri o esnada başka araçlar geçmezken, tır ise ihata duvarında asılı kaldı. Tır sürücüsü H.E. bulunduğu yerden yaralı olarak çıkarılarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

(İHA)