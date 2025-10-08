HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bitlis'te fırtına etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Bitlis’in Arıcılık ve Rahva mevkiinde fırtına etkili oldu.

Bitlis'te fırtına etkili oldu

Rüzgarın bir anda yön ve şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede adeta toz bulutu oluştu. Görüş mesafesi tozdan dolayı yer yer birkaç metreye kadar düşerken, çevredeki çöp konteynerleri, karton kutular ve hafif malzemeler rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu. Vatandaşlar, Rahva güzergahında seyir halindeyken zor anlar yaşarken, bazı sürücüler araçlarını güvenli noktalarda durdurmak zorunda kaldı. Fırtına nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar da yaşandığı öğrenildi. Meteoroloji, rüzgarın zaman zaman 80 km/saat hızla eseceğini belirterek; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı. Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tokat'ta jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklamaTokat'ta jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Hikmet Çetin hastaneye kaldırıldıHikmet Çetin hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.