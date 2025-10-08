Bitlis'te fırtına etkili oldu

Rüzgarın bir anda yön ve şiddetini artırmasıyla birlikte bölgede adeta toz bulutu oluştu. Görüş mesafesi tozdan dolayı yer yer birkaç metreye kadar düşerken, çevredeki çöp konteynerleri, karton kutular ve hafif malzemeler rüzgarın etkisiyle etrafa savruldu. Vatandaşlar, Rahva güzergahında seyir halindeyken zor anlar yaşarken, bazı sürücüler araçlarını güvenli noktalarda durdurmak zorunda kaldı. Fırtına nedeniyle trafikte kısa süreli aksamalar da yaşandığı öğrenildi. Meteoroloji, rüzgarın zaman zaman 80 km/saat hızla eseceğini belirterek; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı. Yetkililer, özellikle açık alanlarda bulunan vatandaşların dikkatli olmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır