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Bitlis'te freni boşalan tır, 8 aracı kullanılmaz hale getirdi

Bitlis'in Güroymak ilçe girişinde freni boşalan tırın çarptığı 8 araç kullanılamaz hale geldi. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'te freni boşalan tır, 8 aracı kullanılmaz hale getirdi

Bitlis istikametinden Muş istikametine gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 26 EB 601 plakalı tır, Güroymak ilçe çıkışında freni boşaldı. Yol kenarında park halinde ve trafikte ilerleyen 8 araca çarparak duran tır, araçları kullanamaz hale getirirken, kazada yaralananlar olduğu öğrenildi.

Bitlis te freni boşalan tır, 8 aracı kullanılmaz hale getirdi 1

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar bölgedeki ambulanslarla Güroymak, Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, trafik ekipleri trafiği ters yönden tek şerit olarak açtı.

Bitlis te freni boşalan tır, 8 aracı kullanılmaz hale getirdi 2

(İHA)

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaza
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