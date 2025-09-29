HABER

Bitlis'te Kef Kalesi'ni ziyaret eden uluslararası grup!

Bitlis'e gelen 33 kişilik grup, Kef Kalesi'ni keşfetti. Kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bitlis'te Kef Kalesi'ni ziyaret eden uluslararası grup!

Bitlis'e farklı ülkelerden gelen 33 kişilik grup, Adilcevaz ilçesindeki Kef Kalesi'ni ziyaret etti. Ziyaretçiler, yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İçinde senaristlerin de bulunduğu ziyaretçileri, Belediye Başkanı Abdullah Akbaba karşıladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun da onlara eşlik etti.

Akbaba ve Coşkun, ziyaretçilere kalenin tarihi ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Abdullah Akbaba, Kef Kalesi'nin Urartu Kralı 2. Rusa tarafından inşa edildiğini vurguladı.

Kale, Süphan Dağı eteğindeki Van Gölü'ne hakim bir tepeye kurulmuştur. Ayrıca, kalenin inşasında bazalt taşları kullanılmıştır.

Akbaba, şu bilgileri paylaştı: "Şehir merkezinden 650 metre yükseklikteyiz. Buraya taşınan tonlarca ağırlıktaki taşların nasıl getirildiği hala çözülememiştir. Bu yönüyle Mısır piramitleri gibi gizemini korumaktadır. Kale, 200 bin metrekare alan kaplamaktadır. Alt şehir, üst şehir ve saray bölümleri bulunmaktadır. Şu ana kadar kazıların yalnızca yüzde 1'i tamamlanmıştır. Bu sır, sizi buraya getiren en önemli sebep."

Ziyaretçiler daha sonra, Doç. Dr. Coşkun'un rehberliğinde kazı yapılan alanları gezdi.

Bitlis Adilcevaz
