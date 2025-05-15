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Bitlis’te minibüs şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı

Bitlis’in Mutki ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Bitlis’te minibüs şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Alınan bilgilere göre Bitlis merkezden Mutki ilçesine gitmek üzere seyir halinde olan, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü yolun yağmurdan dolayı kaygan olması nedeniyle yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileye mensup toplam 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu ve ağır yaralılardan birinin Van’a sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis kaza
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