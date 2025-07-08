Bitlis'te tarla da çıkan yangın korkuttu! "Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü"

Edinilen bilgiye göre yangın, Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki arpa tarlasında meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki elektrik direğinden çıkan kıvılcımından kaynaklı olarak başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki kuru otlara ve etraftaki alanlara sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar duman nedeniyle kısa süreli sağlık sorunları yaşadı. İlk belirlemelere göre, yangında 10 dönümlük arpa yandı.

"FACİA YAŞANMADAN SÖNDÜRÜLDÜ"

Tarla sahibi Ömer Erek, "Muhtemelen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın meydana geldi. Sağ olsun komşularımız ve Aydınlar Belediyesi tüm ekibi itfaiyesiyle müdahale etti. Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)