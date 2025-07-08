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Bitlis'te tarla da çıkan yangın korkuttu! "Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü"

Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinde çıkan tarla yangını paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bitlis'te tarla da çıkan yangın korkuttu! "Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü"
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgiye göre yangın, Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesindeki arpa tarlasında meydana geldi. İddiaya göre bölgedeki elektrik direğinden çıkan kıvılcımından kaynaklı olarak başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevredeki kuru otlara ve etraftaki alanlara sıçradı. Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, bazı vatandaşlar duman nedeniyle kısa süreli sağlık sorunları yaşadı. İlk belirlemelere göre, yangında 10 dönümlük arpa yandı.

Bitlis te tarla da çıkan yangın korkuttu! "Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü" 1

"FACİA YAŞANMADAN SÖNDÜRÜLDÜ"

Tarla sahibi Ömer Erek, "Muhtemelen elektrik direklerinden çıkan kıvılcımdan dolayı yangın meydana geldi. Sağ olsun komşularımız ve Aydınlar Belediyesi tüm ekibi itfaiyesiyle müdahale etti. Kısa sürede büyük bir facia yaşanmadan söndürüldü" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Bitlis
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