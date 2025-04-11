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Bitlis'te toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur ve beraberindeki toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi.

Bitlis'te toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi

Bitlis genelinde etkili olan yağmur ve toz taşınımı araçlarının üzerinin çamurla kaplanmasına nedeni olurken, bu durum oto yıkamacılarda yoğunluğa neden oldu. Görüş mesafesini azaltan doğa olayı, hem sürücülerin hem de oto yıkamacıların mesaisini artırdı.

Kuzey Afrika kaynaklı olduğu belirtilen toz bulutları, kentte görüş mesafesini düşürürken solunum yolları rahatsızlığı olan vatandaşlar için de risk oluşturdu. Kent merkezi ve çevre ilçelerde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz taşınımı nedeniyle araçların üzeri ince toz tabakasıyla kaplandı.

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı olan kişilerin dikkatli olması ve dışarıya maskesiz çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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