HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Bitlis’te son birkaç gündür etkili olan yağışlı havanın ardından yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle özellikle kara yollarında sürücüler zor anlar yaşadı.

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü

Tatvan-Bitlis kara yolu, Bitlis-Güroymak kara yolu ile Rahva mevkiinde yoğun şekilde etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yol güzergâhlarında araçların sis içerisinde güçlükle ilerlediği görülürken, trafikte zaman zaman yavaşlama meydana geldi. Yetkililer, sürücülerin takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları ve sis farlarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu. Öte yandan, dron ile görüntülenen sis tabakası, bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi. Kenti adeta kaplayan sis manzarası dikkat çekti.

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü 1

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü 2

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü 3

Bitlis’te yoğun sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak’ta çıkan yangın yaşlı çiftin evini küle çevirdiZonguldak’ta çıkan yangın yaşlı çiftin evini küle çevirdi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına devam edildiArtvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına devam edildi

Anahtar Kelimeler:
Bitlis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İsrail'de kriz! Acil toplanma kararı aldılar

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

İlkbahar geldi ama kış bitmedi! Türkiye donacak: Kar, yağmur, fırtına

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Galatasaray'ın Samsun mağlubiyeti sonrası ortalığı karıştıran iddia!

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Aylık gelirini açıkladı! 'Hiç sahneye çıkmasam bile...'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

Araç satışında yeni tablo: Ona yöneliyorlar 'Çok cazip rakamlar'

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

'Altın bulsam bu kadar sevinmem' Günde 3 kilo, kilosu 1500 TL

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.