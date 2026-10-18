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Bitlis’te yol yağışlara dayanamadı

Bitlis’te etkili olan aşırı yağış nedeniyle yolda çökmeler meydana gelirken, olayın sabah erken saatlerinde olması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Bitlis’te yol yağışlara dayanamadı

Edinilen bilgilere göre, aşırı yağışın etkisiyle Vedat Demiröz Sokak ve Parkı mevkiindeki yolda meydana gelen çökmeler çevrede endişeye neden oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yolun bazı bölümlerinde hasar oluştu. Olayın ardından belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. Ekiplerin, yolda meydana gelen çökmelerin giderilmesi ve ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla gerekli çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi. Öte yandan, sabahın erken saatlerinde meydana gelen çökme sırasında yoldan herhangi bir vatandaşın geçmemesi muhtemel bir can kaybı veya yaralanmayı önleyen önemli bir şans olarak değerlendirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis
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