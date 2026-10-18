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Uşak’ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Uşak’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından dağlık alanlar, ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı sonrası ortaya çıkan manzaralar dron ile havadan görüntülendi.

Uşak’ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Uşak’ın yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece boyunca etkisini artırdı. Yağışın ardından yüksek rakımlı bölgeler beyaza büründü. Kar yağışının sona ermesiyle birlikte dağlık alanlarda ve ormanlık bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu. Ağaçların ve yolların karla kaplandığı bölgelerde, sonbaharın renkleri ile beyaz örtü bir araya geldi. Bölgede oluşan doğal güzellikler dron ile havadan görüntülenirken, yüksek kesimlerdeki kar manzaraları dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Uşak
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