Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü mesajı: "Her zaman biriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü' vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

"ÜLKEM VE MİLLETİM ADINA GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



"Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum.

"SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev'e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum"