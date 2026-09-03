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Bitlis’in kelebek türlerine bir yenisi daha eklendi

Afrika kökenli göçmen kelebek türlerinden Beyaz Öncü Kelebeği (Belenois aurota / Brown-veined White), Tatvan ilçesinde görüntülenerek Bitlis’in kelebek türleri listesine eklendi.Bitlis’in Tatvan ilçesinde arazi taraması yapan doğa fotoğrafçıları Oktay Subaşı ve Nusret Altan, daha önce Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde görülen Beyaz Öncü Kelebeğini görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Bitlis’in kelebek türlerine bir yenisi daha eklendi

Afrika kökenli göçmen kelebek türlerinden Beyaz Öncü Kelebeği (Belenois aurota / Brown-veined White), Tatvan ilçesinde görüntülenerek Bitlis’in kelebek türleri listesine eklendi.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde arazi taraması yapan doğa fotoğrafçıları Oktay Subaşı ve Nusret Altan, daha önce Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki bazı illerde görülen Beyaz Öncü Kelebeğini görüntüleyerek kayıt altına aldı. Sıcak iklimleri seven ve Afrika’dan göç eden kelebek türlerinden biri olan Beyaz Öncü Kelebeği, Türkiye’de daha önce Siirt, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Diyarbakır’da kaydedilmişti. Tatvan’da yapılan gözlemle birlikte türün Bitlis’teki ilk kaydı da gerçekleştirilmiş oldu.

Tatvanlı doğa fotoğrafçısı Nusret Altan, arazi çalışması sırasında fotoğrafladığı kelebeğin farklı bir tür olduğunu sonradan öğrendiğini belirterek, "Arazide bir kelebek çektim. Sonra bu çektiğim türü kelebekten iyi anlayan bir arkadaşa gösterdim. Arkadaş da bu kelebeğin göçmen kelebeği ve Bitlis’te ilk defa görüldüğünü söyledi" dedi.

Doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Oktay Subaşı ise Tatvan’da kelebek gözlemi yaptıkları sırada karşılaştıkları türün kendileri için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Subaşı, "Bu kelebek öncü kelebek. Afrika göçmeni olan kelebek türlerimizden birisi. Daha önce Siirt’ten, Şırnak’tan, Batman’dan ve Diyarbakır’dan kaydı vardı. Fakat Bitlis’te bugüne kadar hiç karşılaşmamıştım. Bugün arazide ilk defa Bitlis listesine bu kelebeği eklemek bizim için de güzel bir sürpriz oldu" diye konuştu.

Yeni türün Bitlis’te kayda geçirilmesinin bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkarılması açısından önemli olduğunu belirten Subaşı, bu tür gözlemlerin iklim değişikliğinin doğadaki yansımalarının takip edilmesi açısından da dikkat çekici olduğunu ifade etti. Subaşı, "Bu durum aynı zamanda iklim değişikliğinin de etkisinin olduğunu gösteriyor. Çünkü daha önce görünmeyen bazı kelebek türleri artık görünmeye başlandı. Bu açıdan da kayıtlara girmiş oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Afrika
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