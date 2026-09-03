HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kütahya emniyetinden son iki haftada kapsamlı denetim

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından son iki hafta içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 29 bin 967 şahıs ile 17 bin 340 araç kontrol edildi.

Kütahya emniyetinden son iki haftada kapsamlı denetim

Kent genelinde yapılan denetimlerde 125 park ve bahçe, 131 kafeterya, 14 pansiyon ve 12 günübirlik konaklama tesisi kontrol edilirken, 1 ikamet mühürlendi. Çalışmalar kapsamında yakalanan 28 aranan şahıstan 19’u tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 3 havalı tabanca, 8 silah parçası, 3 ruhsatsız tüfek, 36 fişek ve 23 kesici alet ele geçirildi. Hırsızlıkla ilgili 4 olay aydınlatılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 12 hacizli-yakalamalı araç ile 3 çalıntı araç ele geçirildi. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 47 şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, 84 şahıs hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında idari işlem uygulandı. Parada sahtecilik, kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmalarda ise 2 adet fildişi, sigara yapımında kullanılan 2 makine, 32 bin 320 adet makaron, 730 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 1 ton 767 kilogram tütün ve toplam 217 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
OpenAI'ın yeni yapay zekâ tekniği endişe yarattı!OpenAI'ın yeni yapay zekâ tekniği endişe yarattı!
Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: "Geldin partinin canına okudun"Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na: "Geldin partinin canına okudun"

Anahtar Kelimeler:
Kütahya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

"ABD toprağı sayılır" demişti! Trump yeni talebini açıkladı

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Havalimanı krizi sonrası iki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

Fenerbahçe'de Anderson Talisca dönemi sona eriyor!

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

İbrahim Tatlıses’in son hali gündem oldu: Görenler aynı soruyu sordu

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Faizler düşmeden ev alınır mı? Mert Başaran’dan yatırım uyarısı: ‘İnanılmaz rakamlara çıktı'

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

Uber'de dev çıkarma: Personelin yüzde 10'u işten çıkarılacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.