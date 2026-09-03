Kütahya emniyetinden son iki haftada kapsamlı denetim

Kent genelinde yapılan denetimlerde 125 park ve bahçe, 131 kafeterya, 14 pansiyon ve 12 günübirlik konaklama tesisi kontrol edilirken, 1 ikamet mühürlendi. Çalışmalar kapsamında yakalanan 28 aranan şahıstan 19’u tutuklanarak Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca, 3 havalı tabanca, 8 silah parçası, 3 ruhsatsız tüfek, 36 fişek ve 23 kesici alet ele geçirildi. Hırsızlıkla ilgili 4 olay aydınlatılırken, 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca 12 hacizli-yakalamalı araç ile 3 çalıntı araç ele geçirildi. Yoklama kaçağı olduğu belirlenen 47 şahsa gerekli tebligatlar yapılırken, 84 şahıs hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında idari işlem uygulandı. Parada sahtecilik, kaçakçılık ve tarihi eser kaçakçılığı suçlarına yönelik çalışmalarda ise 2 adet fildişi, sigara yapımında kullanılan 2 makine, 32 bin 320 adet makaron, 730 paket kaçak sigara, 10 adet elektronik sigara likiti, 1 ton 767 kilogram tütün ve toplam 217 bin 600 TL değerinde sahte para ele geçirildi. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetim ve çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır