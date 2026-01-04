Bitlis’te karın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü

Bitlis merkeze bağlı 8 Ağustos Mahallesi’nde bulunan bir evin çatısı, yoğun kar yağışı sonrası biriken kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Bitlis merkez Hacıyusuflar Sokak’ta Yıldırım Sayınta’ya ait olduğu öğrenilen evde, çatının taşıyıcı kısımları tonlarca karın baskısıyla ortadan ikiye bölünerek yıkıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Hasarın boyutu günün ilk ışıklarıyla birlikte net şekilde ortaya çıkarken, yetkililerin bölgede benzer risklere karşı dikkatli olunması çağrısında bulunduğu öğrenildi.
