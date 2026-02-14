HABER

Bitlis’te kontrolden çıkan tır yan yattı

Bitlis’te etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan tır yan yattı.Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Tatvan kara yolu üzerindeki Rahva bölgesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir tır, bilinmeyen bir nedenle kayarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, tırda büyük çapta maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yetkililer, özellikle sabah saatlerinde etkili olan hava şartlarına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

