Blok3 konserinde genci çatıdan atmıştı! Özel güvenlik hakkında karar

Mersin'de Blok3 konserini çatıdan izlemeye çalışan gençlere yönelik özel güvenliğin tutumu büyük tepki çekmişti. Başlatılan soruşturmada güvenlik görevlisi M.B.A. gözaltına alınmıştı. M.B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mezitli ilçesinde 12 Eylül akşamı Akdeniz Mahallesi’nde bulunan Mezitli Belediyesine ait Amfi Tiyatro'da düzenlenen Blok3 konserini damdan izlemeye çalışan gençlere özel güvenlik görevlileri sert müdahalede bulunmuş, müdahale sırasında gençlerden biri çatıdan aşağı atılırken, bir diğeri ise darbedilmişti. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından özel güvenlik görevlilerinin tavrı büyük tepki çekti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüleri ihbar kabul ederek olaya ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik görevlisi M.B.A., C.B.A. ve S.E.K.’yi yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

